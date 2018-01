Un vehículo de pasajeros cayó este martes a un abismo tras ser embestido por un camión en "la curva del diablo" de la carretera Pasamayo, un desvío de la ruta Panamericana, dejando medio centenar de muertos. Al menos 48 personas murieron este martes al caer un autobús de pasajeros a un abismo de unos 100 metros luego de ser chocado por un camión en una carretera de la costa central de Perú. Sólo seis ocupantes del autobús salieron con vida del accidente, que ocurrió en "la curva del diablo" de la carretera Pasamayo, un desvío de la ruta Panamericana, a unos 45 kilómetros al norte de Lima. El autobús, que había partido hacia Lima con 55 pasajeros y dos tripulantes desde la ciudad de Huacho, 130 km al norte de la capital, quedó volcado a metros del mar tras caer desde lo alto de la ruta. Inicialmente, se había informado que la cantidad de pasajeros era de 53. Al caer la noche los socorristas debieron suspender las tareas de recuperación de cadáveres desde los restos del autobús, que quedó parcialmente anegado por las olas al subir la marea, unas ocho horas después del accidente. "La caída de un bus interprovincial de la empresa San Martín de Porres (...) dejó al menos 48 víctimas" fatales, dijo la Policía en un comunicado publicado en la noche en el sitio web del Ministerio del Interior. Inicialmente, la Policía había informado que los fallecidos eran 25, pero luego elevó el balance a 36 y posteriormente a 48. De los cuerpos de las víctimas, "14 se encuentran en la morgue de Chancay, 10 se encuentran en traslado, 12 están a recaudo de la marea (en la zona del accidente) y 12 se encuentran en el interior del ómnibus", dijo la Policía en el comunicado. Al anochecer las labores de recuperación de los cadáveres desde los restos del autobús fueron suspendidas para no arriesgar a los rescatistas, informó el vicecomandante de los bomberos, Larry Lynch Solís, al Canal N. Las tareas se reanudarán el miércoles al amanecer, agregó. Tras el accidente, un helicóptero policial bajó a socorristas hasta el lugar donde quedó el bus, mientras otros descendieron caminando ayudados por cuerdas. Unos 30 vehículos de bomberos y policías llegaron al lugar. La Marina de Guerra envió una lancha patrullera a colaborar con los socorristas en la zona del accidente, que ocurrió hacia las 11h43 de la mañana (16h43 GMT). "Es muy doloroso para nosotros como país sufrir un accidente de esta magnitud. Mi solidaridad profunda con el dolor de los familiares", escribió en Twitter el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. María Elena Aguilar, directora del hospital Alcides Carrión, en El Callao, informó que ese establecimiento recibió a cinco heridos "politraumatizados". Cuatro de ellos permanecían en estado grave, mientras uno se encuentra estable. El sexto herido fue llevado al hospital de la localidad de Chancay. La carretera de Pasamayo tiene unos 20 kilómetros de longitud, bordea el mar y es una ruta peligrosa porque es frecuente que haya niebla. A veces la visibilidad es mínima y la alta humedad vuelve resbaladizo al asfalto. Es una ruta muy transitada que conecta la capital con el llamado Norte Chico y reservada para camiones y autobuses, pues los automóviles circulan por la Panamericana. - "La empresa va a tener que cumplir" - Luis Martínez, representante de la empresa Transportes San Martín de Porres, propietaria del vehículo de pasajeros, dijo a la prensa que el chofer del bus tenía mucha experiencia, pero no pudo confirmar si éste había resultado lesionado o muerto. También viajaba una asistente. "La empresa al final va a tener que cumplir todo lo que le compete. No se está evadiendo ninguna responsabilidad. Habría de determinar el grado de responsabilidad de la empresa", expresó Martínez. Agregó que antes de salir, el autobús había tenido un control mecánico en Huacho. Más de 2.500 personas murieron en accidentes de tránsito en Perú en 2016, según cifras oficiales. Los datos de 2017 no han sido publicados todavía. AFP