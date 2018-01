La policía detuvo al líder opositor Alexéi Navalni en una manifestación en Moscú que había convocado para protestar contra el presidente Vladimir Putin, quien busca su reelección el próximo 18 de marzo. Antes de arrestarlo en plena manifestación la policía de Moscú había allanado la oficina del líder opositor Alexéi Navalni y detuvo a sus asistentes. Navalni llamó a manifestarse en toda Rusia en protesta por las próximas "pseudoelecciones". La policía no encontró al opositor en sus oficinas, pero si lograron detenerlo cuando llegó a la manifestación en Moscú, según un video que el mismo Navalni publicó en su cuenta de Twitter. A dos meses de los comicios, hay manifestaciones previstas en más de 100 ciudades rusas con el eslogan "Esto no son elecciones, sino un engaño". Antes de que comenzaran las principales protestas, en Moscú y San Petersburgo, la policía ingresó en la sede moscovita de Navalni usando sierras eléctricas, con el objetivo de impedir una retransmisión en vivo de las protestas en el este del país. La policía también arrestó a varios empleados del Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni, dijo su equipo. Antes de ser detenido el carismático político opositor, de 41 años, reiteró su llamado a manifestar contra las elecciones presidenciales del 18 de marzo, a las que él y sus aliados se refieren como "pseudoelecciones", a pesar de que se prevén detenciones masivas. "Si no van, no se lo perdonarán después", dijo en un mensaje en video.



El portavoz de Putin, Dimitri Peskov, advirtió que las marchas no autorizadas tendrían "consecuencias". Navalni, considerado como el único político capaz de ser un rival viable de Putin, construyó un fuerte movimiento de protesta a pesar del continuo hostigamiento policial. En su opinión, las próximas elecciones no serán más que un nuevo nombramiento de Putin, quien se espera que logre su cuarto mandato presidencial, prolongando su poder en el Kremlin hasta 2024. El año pasado, Navalni aumentó los esfuerzos en su apuesta para presentarse a las elecciones, pero la comisión electoral rechazó su candidatura debido a una condena judicial que, según el opositor, está motivada políticamente. Navalni dijo que usaría toda la fuerza de su campaña para organizar "huelgas de votantes" e instar a los rusos a no votar en las presidenciales. Tras 18 años de liderazgo, como presidente y primer ministro, la popularidad de Putin empieza a resquebrajarse a lo largo y ancho de Rusia. Fuente: RFI con AFP.