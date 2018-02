La pugna por el control de Fuerza Popular que libran los hijos del indultado expresidente Alberto Fujimori, Keiko y Kenji, divide al principal partido opositor de Perú, que perdió la mayoría absoluta en el parlamento. Tras la expulsión, el martes, de Kenji Fujimori y dos legisladores de la bancada de Fuerza Popular (FP), este miércoles otros siete congresistas renunciaron a la bancada, con lo que Fuerza Popular (FP, derecha populista) se queda con 61 escaños, cinco menos que la mayoría absoluta. "Quiero agradecer a mis colegas congresistas que me acompañan por la firme decisión de haber tomado un paso trascendental de renunciar a la bancada de Fuerza Popular", dijo Kenji Fujimori en conferencia de prensa. El hijo menor de Fujimori, de 37 años, anunció que la renuncia es irrevocable, aunque la ley actual impide que los congresistas expulsados o renunciantes de un partido puedan formar su propia bancada o ingresar en el grupo mixto. Solo el Tribunal Constitucional puede eliminar dicha norma, conocida como la "ley de la mordaza". El FP había abierto en diciembre un proceso disciplinario contra Kenji por haber evitado -junto a otros nueve legisladores- la destitución por el Congreso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, acusado por el partido de mentir en un caso de presunta corrupción por unas asesorías al gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Pocos días después, en víspera de Navidad, Kuczynski indultó a Alberto Fujimori, de 79 años, quien purgaba una pena de 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad durante su gobierno (1990-2000). El FP acusó entonces a Kenji de haber negociado con Kuzcynski el indulto del expresidente a cambio de votar a favor de su permanencia en el cargo. - Disputa por el poder - Para la legisladora Sonia Echevarría, la renuncia de este grupo de diputados se debe a la "falta de voluntad de diálogo" de Keiko, que preside el FP, quien priorizaba la vía judicial para liberar al padre, una fórmula inviable que buscaba fortalecer su liderazgo y aislar a Kenji, el diputado más votado en las dos últimas legislaturas y muy apegado a su progenitor. "Estamos felices de habernos ido. El verdadero fujimorismo está con nosotros, los votos del fujimorismo nos apoya", dijo a la radio RPP el congresista Bienvenido Ramírez, que fue expulsado el martes. Para el analista político Fernando Tuesta Soldevilla, la rivalidad de los hermanos Fujimori se debe a la disputa por el poder en el partido con vistas a las elecciones presidenciales del 2021, aunque antes, en octubre, habrá comicios municipales y regionales. "Es una disputa de poder por el fujimorismo, cuya herencia es el capital político del padre", dijo a la AFP Tuesta. Keiko, de 42 años y dos veces candidata presidencial, lidera el partido y el ala dura del fujimorismo. En tanto que Kenji encabeza el sector pragmático que ha buscado un entendimiento con Kuczynski. Para Tuesta, el menor de los Fujimori ha realizado un mejor trabajo para llegar a un público más amplio, en particular en las redes sociales. El estado de salud y el cuestionado indulto ha impedido que Fujimori padre reconcilie a sus herederos, según el politólogo. "Para Alberto Fujimori el tema de su salud y el tipo cuestionado de indulto lo ha obligado a tener un perfil totalmente bajo. Esto ha ido en contra de las posiciones de Kenji", según Tuesta. Para el congresista oficialista Juan Sheput, la renuncia significa la llegada de expresión propia de Alberto Fujimori al Congreso. "Hoy ha nacido la bancada de Alberto Fujimori, liderada acá en el parlamento por Kenji Fujimori", dijo a la radio RPP. "Hemos asistido a un ejemplo de política fratricida donde la principal afectada es Keiko, que habiendo ella apostado por la institucionalidad y el fortalecimiento del partido no esperaba esta decisión", agregó. "La libertad vencerá al miedo", aseguró Kenji tras su renuncia en su cuenta Twitter. Fuente: AFP