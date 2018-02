El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se encuentra en México, primera etapa de una gira por América latina en la que pedirá una mayor cooperación con Estados Unidos para contrarrestar lo que Washington considera el alarmante desembarco de Pekín y Moscú en la región. Antes de partir rumbo a México, Tillerson, quien se reúne hoy con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, promovió un enfoque de crecimiento económico, seguridad y democracia para las Américas, en contraste con Venezuela país con el que se mostró muy crítico. “El régimen corrupto y hostil de Nicolás Maduro en Venezuela se aferra a un sueño irreal, una visión de la región que ya ha decepcionado a su pueblo”, dijo Tillerson. Tillerson recordó las sanciones a Caracas impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y llamó a Sudamérica a sumarse en su rechazo a Maduro. “Seguiremos presionando”, puntualizó. Horas antes de llegar a Ciudad de México, donde debatirá sobre seguridad e inmigración con altos funcionarios, Tillerson advirtió sobre la necesidad de luchar contra los violentos cárteles de la droga. “La amenaza más inmediata para nuestro hemisferio son las organizaciones delictivas transnacionales”, dijo Tillerson. "En su búsqueda de dinero y poder, dejan muerte y destrucción a su paso". En un discurso en la Universidad de Texas, donde el exdirector ejecutivo de ExxonMobil se educó, advirtió sobre las ambiciones de Pekín y Moscú en la región. “América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo buscan beneficiar a su propia gente”, afirmó. “El modelo de desarrollo liderado por el Estado de China recuerda al pasado. No tiene que ser el futuro del hemisferio”, agregó, subrayando que “las prácticas comerciales desleales” costarían empleos locales. “La creciente presencia de Rusia en la región también es alarmante”, agregó, quejándose de que Moscú venda armas a “regímenes (...) que no comparten ni respetan el proceso democrático”. “Con Estados Unidos tienen un socio multidimensional, uno que beneficia a ambas partes”, enfatizó antes de iniciar un periplo de seis días que incluye escalas, además de México, en Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. En su primer año de gobierno, además de bregar contra Maduro, Trump enfrió el acercamiento a Cuba iniciado por su antecesor Barack Obama. “Venezuela y Cuba nos recuerdan que, para que nuestra región crezca y prospere, deben priorizar y promover valores democráticos”, agregó. Fuente: RFI