Los ecuatorianos aprobaron con un 64% de los votos suprimir la reelección indefinida en el referendo de este domingo, convocado por el presidente Lenín Moreno para cerrar el paso al poder a su exaliado y antecesor Rafael Correa.



Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, los electores también aprobaron, con un 63% de los sufragios, reestructurar el órgano creado por el exgobernante de izquierda para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supone una "descorreización" total del Estado. El recuento oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) da la victoria al "sí" en las siete preguntas que le fueron planteadas este domingo al pueblo ecuatoriano en consulta popular y referendo, con alrededor de un 50 porcentaje de los votos escrutados a las 21.15 hora local (2.15 GMT del lunes).



Estos son los resultados oficiales hasta ahora: - Pregunta 1 - Corrupción: Sí 74,1 % / No 25,9 % - Pregunta 2 - Consejo Participación Ciudadana: Sí 64,75 % / No 35,25 % - Pregunta 3 - Reelección indefinida: Sí 63,57 % / No 36,43 % - Pregunta 4 - Lucha contra la pederastia: Sí 73,92 % / No 26,08 % - Pregunta 5 - Explotación minera: Sí 69,18 % / No 30,82 % - Pregunta 6 - Ley de plusvalía: Sí 63,80 % / No 36,2 % - Pregunta 7 - Reserva del Yasuní: Sí 67,96 % / No 32,04 %.



Los colegios electorales en Ecuador cerraron este domingo a las 17:00 hora local (22:00 GMT), tras una jornada marcada por la normalidad durante la consulta popular y referendo impulsados por el presidente, Lenín Moreno.



En un vídeo institucional emitido por un canal local de televisión, Moreno enumeró la problemática que encierra cada una de las siete preguntas presentadas a la ciudadanía, cinco de referendo y dos de consulta.



Entre ellas mencionó la de la reelección indefinida de gobernantes al subrayar que es necesario saber qué piensan los ecuatorianos "sobre que se eternicen (los gobernantes) en el poder y no den espacio a los jóvenes para que también puedan ejercer su derecho a plantear una patria diferente, una patria distinta".



Se refirió igualmente a la ley de plusvalía, que aseguró "ha mermado sensiblemente la capacidad de trabajo de tantos y tantos obreros de la construcción ecuatorianos". Y señaló la importancia de conocer cuál es el parecer del electorado sobre la naturaleza, "qué piensan del futuro, qué piensan de aquella casa que es de todos y debemos entregarla en condiciones por lo menos similares a las que la hemos recibido".



Moreno concluyó su breve alocución grabada afirmando que "esas son las preguntas que se plantearon desde la Presidencia de la República y el pueblo ecuatoriano en este momento ha respondido SÍ o NO de acuerdo con su voluntad". "Y estamos a la expectativa de los resultados", agregó.



Su movimiento político, Alianza País, había convocado en la tarde de este domingo a sus simpatizantes a su sede, en el centro-norte de la capital ecuatoriana, cita a la que puede acudir Moreno tras conocer los resultados.



Más de 13 millones de ecuatorianos estaban llamados este domingo a manifestarse sobre la lucha contra la corrupción, la eventual anulación de las reelección indefinida, la posible derogación del Consejo de Participación Ciudadana, la lucha contra la pederastia y la imposición de restricciones a la minería descontrolada.



Estas cinco forman parte del paquete del referendo, e implican de hecho una reforma constitucional, en tanto que las dos últimas -la anulación de la ley de plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Natural del Yasuní- suponen la modificación de normas de rango inferior. El exmandatario Rafael Correa es uno de los principales opositores de la consulta y durante su campaña por el NO ha insistido en que es inconstitucional en la forma en que se convocó, así como algunas de las preguntas.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, dijo que hubo una asistencia del 74,80 por ciento. La ciudadanía ecuatoriana, incluidos 400.000 electores en el extranjero, fueron interpelados sobre siete preguntas vinculadas con la corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales a menores.



De fondo, el resultado de la consulta popular podría evitar que Rafael Correa vuelva a presentarse como candidato a presidente del Ecuador, pues limita la reelección a una sola vez.



Es por esto que esta votación también es el último capítulo de la ácida disputa entre dos exaliados, el presidente Moreno y su antecesor Correa. Fuente: EFE