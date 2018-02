El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, de visita en Buenos Aires, y su par argentino analizaron la posibilidad de sancionar al gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo en el área del petróleo, aunque sin perjudicar a la población venezolana. Con Juan Buchet, corresponsal Radio Francia Internacional de Buenos Aires Fuera de la agenda bilateral, y como era de esperar, la crisis venezolana estuvo en el centro de las conversaciones mantenidas por el secretario de Estado Rex Tillerson en Buenos Aires. En un encuentro con la prensa, Tillerson y el canciller argentino Jorge Faurie, coincidieron en condenar el actual proceso político y electoral venezolano. Faurie reafirmó que su país no reconoce la Asamblea Constituyente y estuvo de acuerdo con aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro pero enfatizó que no se debía penalizar al pueblo venezolano en caso de sanciones como las que propone EEUU. "La situación en Venezuela empeora. Uno de los aspectos a tomar en cuenta en caso de adoptar sanciones petroleras son los efectos que tendría sobre la población y si ese sería un paso que ayude a llegar al final, a acelerar el final", dijo Tillerson este domingo en una rueda de prensa en Buenos Aires junto con su homólogo argentino Jorge Faurie. "Porque no hacer nada es también pedirle al pueblo de Venezuela que siga sufriendo durante mucho más tiempo", añadió. Venezuela cuenta con las mayores reservas petroleras del planeta, pero atraviesa por una severa crisis económica, con hiperinflación y aguda escasez de alimentos y medicinas. Estados Unidos es el principal cliente de Venezuela, al que compra 750.000 de los 1,9 millones de barriles diarios de su producción. "Obviamente, sanciones petroleras -la prohibición de exportar petróleo a Estados Unidos o que Estados Unidos deje de vender crudo o productos refinados a Venezuela- es algo que seguimos considerando", refirió Tillerson. En cuanto a la eventual presencia de Venezuela en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Lima en el mes de abril, Tillerson y Faurie coincidieron en afirmar que Perú, en tanto país anfitrión, era soberano en lo que respecta a las invitaciones, no sin dejar entender que no estaban a favor de dicha participación. Rex Tillerson saludó el liderazgo de Mauricio Macri en la región, reiteró el apoyo de su país a la candidatura de la Argentina a la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo económicos y la presidencia argentina del G20. Si ambos cancilleres enfatizaron la calidad de la relación bilateral, no hubo avances sobre la cuestión del acceso del biodiesel argentino al mercado estadounidense. Fuente: RFI