El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, cerró en Colombia su gira a América Latina que también incluyó México, Argentina y Perú. Esas capitales prometieron no reconocer las elecciones impulsadas por Maduro, al que Washington acusa de violar la constitución para permanecer en el poder. “A la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial (de Maduro) se niega a reconocer, se suma ahora la convocatoria a elecciones presidenciales, unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en rueda de prensa conjunta en Bogotá con el secretario de Estados de Estados Unidos. En ese mismo sentido, Tillerson aseguró que el “único objetivo" de Estados Unidos y Colombia es "lograr que Venezuela vuelva a rescatar sus instituciones y lleve a cabo elecciones libres y justas". Colombia y Venezuela, que comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros, mantienen tensas relaciones diplomáticas. Santos encabeza la presión internacional sobre el gobierno de Maduro, que vive una triple crisis interna: política, económica y humanitaria. A esto hay que agregarle el aislamiento internacional que enfrenta el gobierno de Maduro, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Redireccionar recursos a Colombia Se estima que más de medio millón de venezolanos han abandonado su país. Miles de ellos están llegando a Colombia, una situación muy difícil para ese país. Consciente de ello, Tillerson dijo que Estados Unidos evalúa girar recursos a Colombia inicialmente destinados a ayuda humanitaria en Venezuela para hacer frente al flujo de migrantes venezolanos. “Nuestra posibilidad de (entregar) esa ayuda a Venezuela no ha sido fácil por la situación imperante entonces podríamos redireccionar esa ayuda a los venezolanos que han tenido que venir a Colombia", dijo Tillerson a la prensa en Bogotá. Grupo de Lima Durante su parada previa en Perú, el jefe de la diplomacia estadounidense elogió al Grupo de Lima, conformado por 12 países americanos, que analiza la crisis económica y social en Venezuela, a cuyo régimen critica por sus derivas autocráticas. El presidente Pablo Kuczynski ayudó a conformar el Grupo de Lima para buscar una salida democrática a la profunda crisis de Venezuela, con una economía declarada en default, severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 13.000% para este año. El miércoles, Tillerson hará una escala en Jamaica antes de regresar a Washington, para hablar sobre cómo afectaría a la región del Caribe una detención del subsidiado flujo de crudo venezolano. Fuente: ULTIMA HORA