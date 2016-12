Tres ciudadanos con la intención de homenajear a los héroes de la batalla de Ita Ybaté en su aniversario número 148, decidieron limpiar un monumento abandonado y lleno de malezas. Lamentaron la desidia y la ocupación del terreno por parte de vecinos. Hugo Gunset, Luis Ramón Martínez y Fernando Martinez (Padre e hijo), amantes de la historia nacional y miembros de la organización del Instituto Nacional de Historial del Paraguay, fueron hasta Itá Ybaté para rendir homenaje a los héroes de la batalla, también conocida como Lomas Valentinas, protagonizada hace 148 años, el 21 diciembre de 1868. “Somos tres locos patriotas que pensaron: Seguro las autoridades no hará nada. Y como muy pocos recuerdan esta fecham decidimos juntarnos e ir a limpiar el monumento”, relató Don Luis. Hugo y Luis son exmilitares, mientras que Fernando incursiona en la aeronáutica y estudia Ingeniería en la UNA. Los hombres encontraron un lugar totalmente abandonado, con la maleza crecida, alumbrados descompuestos y con la sorpresa de que un par de vecinos ocupaban parte del terreno del monumento. “Hacia la calle, un vecino alambró parte del terreno para construir su casa a lado de la de su mamá, según nos contaron los vecinos y es una casa muy linda, se nota que no necesita invadir un terreno municipal. También hay una granja que ocupa parte de las tierras que, en teoria pertenecen a la municipalidad”, manifestó Luis. Además de las limpiezas, los hombres incursionaron en el barrio en busca de historias de los pobladores antiguos de la zona. Charlando con vecinos, se encontraron con Ña Isable, quien reside cerca desde muy pequeña. “Ella nos contó que, cuando era niña, en épocas de lluvia veía que los huesos salían de la zona en la que están enterrados los cuerpos de los soldados y en su casa llegó a encontrar varios proyectiles presumiblemente de le época”, relató. Los tres voluntarios también quisieron enseñar a la gente de la zona el valor histórico que tiene ese monumento, puesto que pudieron notar la menera en la que se va perdiendo la identidad. Debido a la gran cantidad de trabajo y que solo fueron tres personas, no pudieron limpiar todo el terreno, por lo que quedó trabajo pendiendente para una próxima excursión. Quienes deseen sumarse a este grupo pueden contactar a través de las páginas del Facebook: Instituto Nacional de Historia del Paraguay; Paraguay mi orgullo, mi nación y El Paraguayo Independiente. Fuente: ABC Color.