Un reciente informe concluye que una negligencia del piloto fue el factor determinante para que un helicóptero de la Policía Nacional se estrellase en la ciudad de Limpio, accidente registrado en agosto del año pasado en que falleció un oficial. El peritaje realizado por el Centro de Investigación Aérea de la Dinac al helicóptero Robinson Raven R44 de la Policía Nacional concluye que fue una decisión humana la que terminó por causar el accidente, pues no se encontraba con ningún inconveniente técnico en ese momento, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color. Además ponen al descubierto que contaba con suficiente combustible, pero que las características técnicas de la nave no son aptas para volar en las condiciones climáticas en las que lo hacía, es decir con neblina. El 14 de agosto del 2015 el oficial 1° Marcos del Rosario Agüero (29) perdió la vida y resultaron heridos el oficial 1° Gustavo Rubén Ferreira Martínez (32), y el mecánico de la tripulación, suboficial 2° Pedro David Espínola Areco (25), cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en Limpio. Los tres efectivos trabajaban en carácter de comisionados a cargo de la Cuarta Zona Policial y cubrían los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Según el plan de vuelo, despegaron de Ciudad del Este y debían volar a Asunción sin embargo el informe presentado sostiene que el piloto debió detenerse en Coronel Oviedo, por las condiciones climáticas no aptas para el vuelo. La nave cayó en una franja de yuyal, a solo 200 metros de la escuela María Auxiliadora de Limpio, específicamente en la urbanización Parque del Norte, a 780 metros de la Ruta III “Gral. Elizardo Aquino”, a la altura del Kilómetro 24. Fuente: ABC Color.