Ireneo Fariña, dueño de la empresa “1 de Diciembre”, Línea 41, informó que fueron siete los colectivos que se incendiaron esta madrugada. Calificó el hecho de “extraño” y descartó que haya sido provocado por sus funcionarios. Fariña habló este lunes tras el siniestro que se registró en la sede de la empresa, sobre la calle Tobatí casi San Blas, en la ciudad de Lambaré. El transportista manifestó que el guardia de seguridad del lugar le comentó que no vio a nadie rondando la zona, pese a existir versiones que expresan lo contrario. El empresario descartó que hayan sido empleados suyos los causantes del incendio porque “cumplí en todo con ellos”. Dijo también que los vehículos no tienen seguro contra incendios y estima la pérdida en G. 1.000 millones. “No tengo problemas con nadie. Eso no va a ser bajo ningún punto de vista de parte de (alguien de) la empresa. Si alguien hizo así tiene que ser personas de afuera”, opinó. El empresario recordó que el incendio se originó pasadas las 00:00 de este lunes y dijo que ahora solo le queda trabajar para intentar recuperar las pérdidas causadas por el incendio. Fuente: ABC Color