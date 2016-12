Esta madrugada un Yacaré se dió un paseo por plena avenida Pozo Favorito de Asunción hasta que el personal de una lomitería lo capturó para evitar poner en riesgo la vida de terceros y del propio animal. Ahora, está como huésped improvisado de una familia. En la calurosa madrugada, alrededor de las 2:00 aproximadamente un yacaré de mediano porte fue divisado en plena avenida Pozo Favorito, zona del mercado 4 de Asunción por Gloria Villasboa, la dueña de un local de comidas que junto con dos trabajadores del puesto capturaron al animal. “Le vimos cruzando y se le agarró para que no corra peligro”, indicó Matias Pelozo, hijo de la propietaria del local. Comentó que tomaron los recaudos obviamente para no poner en riesgo ninguna extremidad. “Para agarrarlo le tapamos la cabeza con un trapo, y luego se le ató” siempre cuidando alejarse de las mandíbulas del animal, comentó. Afirmó que no saben como habría llegado el animal ahí y que por el momento ningún vecino reclamó al yacaré como suyo. No midieron al animal obviamente por el riesgo que representa pero afirmó que sobrepasaría el metro de longitud. Desde ese momento hasta ahora le están buscando un destino, aunque tras varios intentos de que sea retirado por el Zoológico de Asunción y la Secretaría del Ambiente (SEAM) hasta ahora no han tenido respuesta, por lo que el animal quedó como huésped momentáneo de la familia. “Tratamos por todos los medios ubicarle en algún lugar pero no se pudo hasta ahora. Llamamos al zoológico de Asunción y nos pasaron dos o tres veces y no nos dieron respuesta. Mi hermana también estaba llamando a la Seam, le dijeron que iba a ir pero tengo entendido que aún no aparecieron”, remarcó. Incluso intentaron como primera opción llevarlo a la comisaría pero finalmente optaron por acoger al animal ante el temor de que termine siendo comida de fin de año. “Intentamos llevarle a la comisaría y nos dijeron que le dejemos, que iba a buscar donde dejarlo, pero mamá no quiso dejarle por miedo porque este tipo de animales se come”, remarcó. Indicaron que por el momento están tratando de ser hospitalarios con el animal. Lo colocaron en una pequeña jaula, le dieron de comer y cada tanto lo refrescan ante el intenso calor. “Le damos por ahora carne, y agua, y le mojamos con la manguera”, afirmó. Fuente: ABC Color.