El fiscal Samuel Valdez, con quien trabajaba la asistente fiscal asesinada, declaró que la mujer trabajaba con él desde el 2013, y que nunca sufrió ninguna amenaza. Agregó que, de hecho, no llevaban casos de narcotráfico en la unidad. El fiscal que estuvo trabajando con la joven fallecida minutos antes del atentado, contó que la joven asistente fiscal le pidió permiso para ir a traer su vehículo. Además, pidió a un Policía de la Fiscalía que la lleve hasta un taller donde había dejado su auto, y en ese sitio ocurrió el asesinato. “Nos extraña este hecho lamentable de una compañera. Ella no llevaba ninguna amenaza encina, no llevamos temas de narcotráfico”, declaró el fiscal Samuel Valdez, notoriamente conmovido con el atentado que sufrió su asistente. El investigador añadió que no maneja datos con relación al músico, quien fue uno de los sicarios que resultó herido tras atacar a la agente fiscal en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Hasta hace seis meses, el hombre era miembro de la Municipalidad de ciudad fronteriza. El fiscal Valdez destacó que la joven “Nunca le faltó el respeto a nadie y siempre cumplía su labor. Estaba cumpliendo funciones como custodio de un fiscal adjunto”, afirmó. Por otra parte, el fiscal explicó que, de acuerdo a las primeras observaciones, se nota que “los disparos vinieron del conductor hacia el acompañante”. Por estos hechos se presume que el objetivo en realidad era el agente policial y no la asistente fiscal. “Vamos a estar investigando con otros fiscales a ver si podemos dilucidar el caso. Estamos realizando procedimientos coordinados con la Policía Nacional”, manifestó el fiscal. El fiscal presume que la joven quien era soltera y vivía con sus padres, simplemente estuvo “en el lugar y momento equivocados”. Fuente: ABC Color.