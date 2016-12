El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, dijo que la investigación sobre el miembro del Partido Comunista por tenencia de drogas está plagada de irregularidades y que desconfía de la Policía y del Ministerio Público. “No hay mucha consistencia, aparentemente, en las evidencias encontradas. Panes de marihuana que por su estado ya ni tendrían validez como prueba en el proceso”, dijo el legislador sobre la visita realizada. Pedro Espinoza, profesor universitario, periodista y miembro del Partido Comunista Paraguayo (PCP), junto con su esposa Dora Meza, hermana de los cabecillas del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), están presos desde el 2 de diciembre tras el hallazgo de marihuana en su vivienda. A criterio de Richer, la droga aparentemente fue plantada en el fondo de la casa para incriminarlos y esto tendría relación con la denuncia que hacía Espinoza en su programa de radio contra la administración de Sandra McLeod al frente de la Comuna de CDE. “La actuación de los fiscales y policías muchas veces no nos da el 100% de la credibilidad”, enfatizó Richer y adelantó que solicitará una entrevista con el ministro del Interior, Miguel Tadeo Rojas, y otras autoridades nacionales para exponerles sus dudas y pedir una investigación mucho más profunda. Sobre la crítica por visitar a estas personas y no a familiares de secuestrados, dijo que particularmente nunca los visitó pero que otros miembros, como el senador Fernando Lugo, sí lo hicieron; además, indicó que desde su bancada siempre se propulsó debates en el Congreso sobre los secuestros, aunque no hacen gala de ello. Fuente: ABC Color