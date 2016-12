Un joven fue abatido supuestamente tras asaltar junto con un acompañante un camión distribuidor de productor lácteos. Se presume que un vecino de la zona, testigo del asalto, le disparó en la cabeza. El cómplice del delincuente logró huir. El hecho ocurrió al mediodía de este jueves, en la zona de Isla Bogado, Luque. Dos hombres, de entre 18 y 20 años, intentaron asaltar a dos empleados que manejaban un camión distribuidor de productos. A pie y con armas de fuego en mano, les quitaron sus billeteras y las víctimas no ofrecieron resistencia. Pero, cuando ya estaban huyendo del lugar, una persona disparó a uno de los sujetos en la cabeza, y este murió al instante. El otro asaltante huyó del lugar. Según informó el comisario Alcides Cantero, jefe de la comisaría 46, Isla Bogado, Luque, hasta el momento se desconoce quién pudo haber disparado contra el asaltante, pero se presume que fue un vecino de la zona, que al presenciar el asalto, quiso detener al delincuente. En cuanto a las identidades de los asaltantes, se aguarda la llegada de la fiscal Francisca Gómez y personal de Criminalística para proceder a inspeccionar e identificar el cuerpo. El comisario añadió que el asaltante abatido tiene un arma de fuego en su poder, pero aún no se pudo determinar de qué calibre es, pues no han tocado el cuerpo. El cómplice que logró huir se llevó la suma de dinero que habían sustraído a los distribuidores, consistente en aproximadamente G. 2.500.000, de acuerdo a datos proporcionados por el comisario Cantero. Fuente: ABC Color.