Al menos ocho militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) sufrieron cortes y golpes luego de que el vehículo en que se desplazaba fuera chocado por un camión particular de mediano porte. Cerca de la medianoche, un convoy de tres vehículos militares con uniformados se dirigía desde Yby Yaú a la base operativa en Azotey, Concepción. El rodado que iba detrás fue chocado por un camión tipo Canter y causó que se saliera del camino. El vocero de la FTC, teniente coronel Víctor Urdapilleta, dijo a ABC Cardinal que los ocho uniformados que viajaban en el vehículo sufrieron algunos cortes, al igual que el chofer del camión que causó el choque. El conductor del rodado particular fue derivado primero a un hospital cercano y luego a Asunción, donde quedó bajo observación. Su cuadro no reviste gravedad, afirmó el vocero. Fuente: ABC Color