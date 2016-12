Debido al lamentable estado de las calles y puentes de la ciudad de Lambaré, el intendente Armando Gómez solicitó emergencia vial para poder contar con fondos para repararlos. Asegura que la Municipalidad ahora no tiene cómo costear esas obras. El intendente Armando Gómez aseguró que la intervención en la Municipalidad de Lambaré golpeó duramente a la intendencia. “Tuvimos muchos problemas con el pago de salarios y aguinaldos. Las recaudaciones bajaron notablemente y no recibimos dinero de los royalties ni el Fonacide”, argumentó esta mañana. Debido a esa crisis económica, la municipalidad no cuenta en estos momentos con los fondos necesarios para reparar las calles, avenidas y puentes de la ciudad. “Entendemos la queja de la ciudadanía, pero deben saber que no tenemos cómo costear las obras. Ya solicitamos declarar Emergencia Vial para que se liberen los fondos y hay un compromiso con Hacienda de que tendremos los royalties y el Fonacide en enero, luego que presentemos un plan de pago de nuestras deudas”, relató Gómez. Bruno Guggiari, San Rafael y Cacique Lambaré son algunas de las zonas que necesitan reparación urgente, según el intendente. Además, hay alrededor de seis puentes que están muy socavados y urgen refaccciones antes que ocurra un accidente. Fuente: ABC Color