Los siguientes dos días serán un tiempo para celebrar y disfrutar de sabrosos manjares. Para que la fiesta sea plena, es importante que tenga en cuenta ciertos hábitos. El Ministerio de Salud Pública brinda algunas recomendaciones a nuestros lectores. Para despedir al año viejo y comenzar el 2017 disfrutando a pleno, es importante que tome en cuenta ciertas recomendaciones para cuidar la salud. Uno de los mayores riesgos de complicaciones del organismo en los que se puede caer en estos días es la intoxicación, ya sea por alimentos o por consumo de alcohol en exceso. La cartera sanitaria le aconseja tener en cuenta, principalmente, la moderación al momento de ingerir comidas y bebidas. Esto no implica privarse de probar las delicias que se preparan en la cena de fin de año, sino simplemente consumir de todo un poco, sin excederse. Otro punto fundamental, si bien no tiene que ver con la alimentación, es tener muy presente que está absolutamente prohibido conducir un vehículo si consumió alcohol. La tolerancia es cero, así que evite poner en riesgo su vida y la de los demás. TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES HÁBITOS SALUDABLES: -Evite comprar alimentos que se exhiben a temperatura ambiente. Con las altas temperaturas que tenemos en nuestro país, estos se descomponen fácilmente. -Siempre lávese las manos e higienice los utensilios que utilizará antes de preparar los alimentos. Los mismos alimentos deben ser higienizados antes de procesarlos. -Tenga muy en cuenta la cadena de conservación. La comida no puede pasar más de dos horas a temperatura ambiente. Es preferible que nos mantenga refrigerados en todo momento. -Si utiliza mayonesa en la ensalada, agregue este aderezo solo cuando ya la va a consumir. -Si va a comprar productos envasados, como arvejas, choclos y duraznos, controle la fecha de vencimiento antes de salir del supermercado. Si no encuentra latos del lote en la caja, mejor no compre el producto. -Cuando abra una lata, no deje una parte del producto en el recipiente original. Transfiera la totalidad del alimento a un recipiente de vidrio o plástico. -Al momento de ingerir bebidas alcohólicas, asegúrese de alimentarse antes. Beber con el estómago vacío puede ocasionarle complicaciones digestivas. -Cuando esté bebiendo alcohol, hágalo pausada y lentamente. No se exceda con las copas. -Si está sufriendo una intoxicación por alcohol, debe acudir inmediatamente al Servicio de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas. -Si está consumiendo algún tipo de medicamento, sobre todo los que producen somnolencia, evite conducir y beber alcohol. Fuente: ABC Color.