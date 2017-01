Al parecer, Alcides Ramón Bogado, quien realizó ocho disparos en memoria de su abuelo en Año Nuevo, no cometió dicha irresponsabilidad en nuestro país, tal como se denunció en principio, sino que lo hizo en Argentina. El Ministerio Público paraguayo está investigando este caso. La periodista Angélica Giménez informó a la 970 AM que durante la mañana de este martes se apersonó en la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Seguridad de las Personas la madre de Alcides Ramón Bogado, el joven que realizó ocho disparos al aire en año nuevo en memoria de su abuelo. La cronista radial indicó que la mujer, identificada como Celia Pérez de Bogado, se encuentra declarando ante el fiscal Emilio Fuster, quien lleva adelante las investigaciones en torno al hecho denunciado. La señora, quien es oriunda de Caraguatay, mencionó que su hijo es de nacionalidad argentina, y que ingresó por última vez al país en febrero del año pasado y que luego volvió a Argentina. Es por tanto, que, según aseveró, los disparos se realizaron en el vecino país y no así en Paraguay. En la madrugada del 1 de enero, la ciudadana Cynthia Rolón compartió en su Facebook un video, donde se veía al sujeto mencionado realizar disparos al aire en memoria de su abuelo. “Por favor si me ayudan a difundir y que llegue a las autoridades correspondientes. Este tipo cometió un acto de total irresponsabilidad…ojalá y no haya víctimas que lamentar (Es mi contacto, es paraguayo, vive en Bs. As. pero vino a pasar las fiestas a Py.)”, decía la mujer en su posteo. En el material Bogado aparece con arma de fuego en la mano, realizando varios disparos al aire. “Este es en memoria de mi abuelo Pérez”, expresó el sujeto para luego disparar ocho veces. De fondo se escucha a otra persona reír a carcajadas por el espectáculo, en lugar de parar la peligrosa acción. Fuente: Hoy.com.py