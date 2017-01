“The Banker” publicó esta información este martes en su portal web. Inmediamente, fue promocionada a través de la cuenta de Twitter del BCP. Fernández Valdovinos es uno de los seis ganadores del premio a “mejor banquero central del año”, según esta revista de referencia en los círculos financieros. La revista “The Banker” (El Banquero), dependiente del periódico inglés Financial Times, que se enfoca en economía y negocios, premió al presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, como uno de los más importantes de 2017. El presidente del BCP se llevó el galardón por la región de América. El mismo “comparte podio” con Alfonso Prat-Gay, el exministro de Economía de Argentina que fue echado el sábado pasado por el presidente de ese país, Mauricio Macri. Otros de los premiados fueron los presidentes de los Bancos Centrales de los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Vietnam y las Islas Mauricio. “No siempre recibiendo el reconocimiento que merece, Paraguay ha hecho grandes esfuerzos para sustentar su rápido crecimiento económico con actualizaciones continuas de las políticas públicas y la regulación. El crecimiento del producto interno bruto tuvo un promedio del 4,8% en los últimos 12 años, con picos de más de 13% y 14% en 2010 y 2013, respectivamente. En 2016, cuando la economía de América Latina -en su conjunto- se contrajo en un estimado del 0,6%, Paraguay creció un 4%”, indicó The Banker al momento de justificar la concesión del premio. “Cualquier movimiento monetario adicional para apoyar la actividad económica se llevará a cabo de manera oportuna y estará condicionado a que las expectativas de inflación permanezcan bien sustentadas”, dijo Fernández Valdovinos a este medio especializado. El presidente del BCP agradeció haber recibido el premio. The Banker detalló y celebró las medidas económicas adoptadas durante su gestión. Fuente: ABC