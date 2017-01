Los pilotos del Rally Dakar no solo disfrutaron del maravilloso paisaje de las serranías del departamento de Cordillera, sino que también pudieron comprobar que la famosa hospitalidad paraguaya no es solo un mito. El ciudadano Carlos Fernández comentó que “los paraguayos no somos conocidos por nuestras riquezas naturales sino por nuestra hospitalidad, sencillez y humildad”. Mientras que Nelson Sanabria opinó que “no podemos ocultarlo, somos así, por eso donde nos vamos nos aprecian, soy con orgullo paraguayo añetete”. Fabio Dos Santos expresó que “siempre nos caracterizamos por ser personas amables, humildes y de buen corazón, pero el único defecto de este país son los gobernantes que se aprovechan del pueblo para obtener sus ganancias”. Por su parte, Nelson Estigarribia indicó que “tal vez haya mucha corrupción, inseguridad y un gobierno pésimo, pero en cuanto a solidaridad somos los mejores”. Ayial Alva destacó que “da fe que los paraguayos no sólo son amables y hospitalarios con los extranjeros, sino con todos los compatriotas”. Jazmín Pezoa valoró “que se lleven un buen recuerdo del Paraguay y su gente”. Andrea Gamarra manifestó que “ojalá todo el dinero que trajeron estos extranjeros sirva para ayudar a los niños y a las personas que sufren la crisis económica”. Finalmente, Alexis Pereira compartió que “por eso nos aprecian, porque tratamos bien a las personas que visitan nuestro querido Paraguay”. Fuente: ABC color.