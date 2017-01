Campesinos de la Colonia Guahory, distrito de Tembiaporã, denunciaron una terrible represión policial. Indicaron que los colonos brasileños pretenden cultivar en las tierras que le corresponden. Un enfrentamiento entre campesinos y efectivos policiales se produjo esta mañana en Guahory, distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú. Hubo 20 heridos y 11 detenidos. Según dijo el jefe de Policía, Antolín Gómez, el conflicto se inició porque los campesinos intentaron evitar que los colonos brasileños comiencen a preparar la tierra para iniciar con los cultivos. Manifestó que los labriegos atacaron con hondita y bombas de fabricación casera y que los policías solo se defendieron. "Se recurrió al empleo de la fuerza pública legalmente establecida para poder contener la situación. No le reprimimos, sino que usamos la fuerza pública para poder dispersar a los campesinos que vinieron con honditas y bombas molotov", dijo el comisario Gómez. En tanto que Darío Leiva Fernández, uno de los labriegos detenidos indicó que ellos no iniciaron el conflicto, sino que los policías fueron a sacarles de sus precarias viviendas y les golpearon. En otro momento dijo que las tierras les pertenecen y que no permitirán que los brasileños comiencen con los cultivos. Los detenidos tras el enfrentamiento son: Luciana Rodríguez (46), Ignacia Leiva(42), C.S. (16), Gabino González (29), Gustavo Martínez (37), Néstor Duarte (19), C. F. (16), Javier Gamarra (45), Dario Leiva Fernández (29), C. F. (17) y A.R. (16). Fuente: ABC color.