Los trabajos de la Essap en Tablada, cuyos pobladores “nadan” en cloacas, ni siquiera dan garantías de que el colapso no volverá a ocurrir, según reconoció el propio titular de la Essap, Ludovico Sarubbi. “Esta tarea que estamos haciendo es paliativa; vamos a salvar el problema en cinco días, pero después no damos ninguna garantía de que no siga colapsando, porque sobre esa arteria está toda cargada”, indicó Sarubbi en entrevista con ABC Cardinal. De esta manera, el titular de la Essap indicó que los trabajos en la zona son provisorios y que una vez cumplidos no existe garantías de que el problema no vuelva a ocurrir. “Yo sabía que esto iba ocurriendo y siempre va a ocurrir”, mientras no se realicen las obras de construcción de la planta de tratamientos de efluentes en Lombardo, zona adyacente al punto hoy crítico. “Y puede volver a ocurrir. Va a venir una lluvia importante y cuando llueve ya no sabemos el arrastre que trae” de basuras y sedimentos que van a parar al sistema de alcantarillado cloacal. Lo peor es que en una situación similar de colapso se encuentra la zona de los shoppings y de grandes edificios de la zona de Santa Teresa. “El mismo problema, es la misma cuenca”, dijo. Indicó que esta red no solo recibe los efluentes cloacales de la zona, sino también de varios puntos de la capital y al momento de su construcción no se previó que soporte tal caudal. “Hoy, con el crecimiento de Asunción, más la batería de industrias de los frigoríficos y el mal uso del sistema cloacal -ya que llueve se tira basura- y los desagües pluviales que se conectan de manera clandestina... Esto colapsa” indicó. Este, en realidad, es el colapso número 27 en la zona de los últimos seis años. Esperan que para los próximos días se pueda frenar esta fuente de aguas negras que inundan las casas en Tablada. “Puede ser mañana o pasado, ojalá que sea hoy mismo, todo va a depender que no tengamos inconvenientes. Por ejemplo, ayer se cortaron las conexiones de agua e implica hacer de nuevo, se cortaron las conexiones cloacales” e implica reorganizar todo de nuevo, explicó. Por último, agregó que la solución de fondo serían las obras del llamado Plan Maestro de tratamiento de aguas y efluentes en Asunción. Es un proyecto de G. 174.000 millones ya adjudicado, que incluye la construcción de una planta de tratamiento de efluentes, que iniciaría en el primer trimestre del próximo año. EL 50% DE TABLADA, BAJO CLOACAS La mitad del barrio, el 50%, está con este problema, indicó Úrsula Bogado, pobladora de la zona afectada. Afirmó que en su vivienda la cloaca empezó a surgir en su patio, pero ella “afortunadamente” pudo hacer un boquete y desaguar hacia la calle. “Otras casas desde la rodilla entran, asquerosidad es”, expresó la pobladora, quien además relató que su hijo le dijo que ya no aguantaba esta situación y que incluso sufría problemas estomacales y dolores de cabeza. La Essap prometió colaborar con el desagüe y desinfección de las casas una vez que pase la crisis. Fuente: ABC color.