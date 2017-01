El destituido embajador en el Líbano, Hassan Khalil Dia, negó haber hecho comentario alguno que molestara al Gobierno de Horacio Cartes como para que lo saquen del cargo. Tras su salida, adelantó que volverá al rubro comercial de donde provino.

Khalil Dia negó haber emitido opinión alguna sobre las acciones internas del Gobierno del presidente Horacio Cartes, como lo aseguró el canciller nacional Eladio Loizaga para justificar su destitución. Resaltó que siempre se mantuvo dentro de las reglas diplomáticas. Recordó que recibió una llamada desde la Cancillería Nacional en la cual le informaban sobre su remoción de la embajada del Paraguay en el Líbano. “Es una decisión del nuevo presidente a quien debo respetar”, puntualizó el diplomático, en conversación con radio ABC Cardinal. Sobre la presencia de Walid Amine Sweid, señalado por EE.UU. como financista de Hizbulah, en una reunión con representantes del Congreso Nacional en el Líbano en 2015, Khalil Dia respondió que no hubo una invitación “nombre por nombre” para aquel evento, sino que fue abierta para todo el sector empresarial. “Se hizo un anuncio de la visita (de los parlamentarios) y algunos empresarios se acoplaron a la visita. No sé si vino (Amine Sweid) desde Paraguay o si ya estaba por el Líbano”, acotó. Finalmente adelantó que volverá al rubro comercial de frontera, de donde vino antes de ser embajador, ya que la política no le agrada. “Mi futuro es seguir aportando a este país”, concluyó el embajador saliente del Líbano. Khalil llegó a ser embajador paraguayo en 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, mediante un pacto entre el Unace, los luguistas y los opositores, en ese entonces los colorados. Dicho pacto permitió, además, que en el Senado se modifique un artículo de la Ley 4.053/10 del Servicio Diplomático y Consular, para que extranjeros naturalizados como paraguayos puedan ser diplomáticos, pues la norma entonces solo permitía a los nacidos paraguayos ocupar dicho cargo. Esto había generado una polémica muy grande en su momento dentro del Congreso. Khalil es un empresario de la Triple Frontera que se destacó por tener amigos influyentes en el Paraguay. Llegó a la embajada de la mano de Lino Oviedo. Posteriormente, durante el gobierno de Federico Franco (2012-2013), se mostró muy afín al mandatario y al entonces ministro de Obras Públicas, el hoy imputado Salyn Buzarquis (PLRA). Khalil consiguió continuar en el cargo durante el gobierno del presidente Horacio Cartes. En 2015, Hassan invitó al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez (ANR), a un viaje al Líbano, donde se tomaron fotografías a bordo de un lujoso yate, junto con otras personas. Un año después, se supo que uno de los que aparecían en la imagen era el empresario Walid Amine Sweid, señalado por EE.UU. como financista de Hizbulah. Amine es una de las personas implicadas en un sistema de lavado de US$ 1.200 millones, que en parte se había realizado a través de varios bancos paraguayos de plaza. Fuente: ABC color.