El presidente de la República, Horacio Cartes pidió a la dirigencia responsabilidad y seriedad en el trabajo de recolección de firmas para que estas sean reales y no que se esté firmando por otro. Legisladores, gobernadores y otros referentes del movimiento Honor Colorado mantuvieron una reunión el jueves en Mburuvicha Róga. La intención del oficialismo es entregar las firmas recolectadas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informa Última Hora. Antonio Barrios, ministro de Salud, apuntó al sector de la disidencia colorada que por estar en contra de la reelección está difundiendo la información de que hay presión a los estatales. Indicó que las firmas serían llevadas al TSJE y no hay planes de llevarlas al Congreso. Además insistió en que hay presión de la gente por la reelección. Por su parte, Emilio Tiki Cubas, consejero de Yacyretá, señaló que hicieron una evaluación en Mburuvicha Róga sobre el trabajo de la dirigencia para la recolección de firmas. Mencionó que no solo a nivel de la Asociación Nacional Republicana (ANR) están juntando firmas, sino que también hay buena receptividad de parte de los comités liberales, empresarios, cooperativistas y deportistas. Sobre las presiones que denuncian los funcionarios, señaló que hoy en día cualquier persona tiene un celular smartphone y todos tienen a mano para grabar o sacar fotos. “Si todavía no se consiguió evidentemente que es light la presión o se está haciendo en cuarto cerrado. Es parte de la especulación”, dijo. Fuente: Paraguay.com