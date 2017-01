La Policía Nacional denunció un supuesto plan de desestabilizar el Gobierno a través del conflicto con las tierras en Guahory. Afirma que los invasores buscan que las fuerzas del orden maten a una persona durante los enfrentamientos. “Tenemos información sensible de inteligencia de que grupos y movimientos están buscando una víctima fatal en el lugar con el solo objetivo de desestabilizar al Gobierno y alterar el estado y la situación real”, advirtió la comisaria Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Explicó que la Policía cumple todos los procedimientos dentro de las tierras en disputa conforme a las leyes y los protocolos establecidos y que, por orden de la Fiscalía, permanece dentro del predio una dotación de las fuerzas del orden como medida preventiva. “La Policía Nacional va a actuar conforme a derecho y agotar las instancias para que esto termine sin ningún conflicto y sin hechos de violencia”, expuso pero dejó en claro que no por ello dejarán de hacer su trabajo, es decir, cumplir con el mandato de expulsar a los campesinos que reclaman el terreno. El pasado 27 de diciembre fueron desalojados de la colonia Guahory las familias campesinas que no aceptaron ser reubicadas en el distrito de Yhú, alegando que las tierras no son aptas para el cultivo. Tras ese desalojo, unos 180 policías antimotines siguen custodiando a los colonos brasileños que pretendieron iniciar el martes los trabajos de remoción de suelo para comenzar la siembra de granos. La situación cada día es de alta tensión, ya que constantemente se denuncia represión y arrestos injustificados. Recientemente, una intervención generó roces entre el propio ministro del Interior, Tadeo Rojas, y la fiscala María Angélica Insaurralde, por la liberación de 12 campesinos detenidos dentro de la colonia. Fuente: ABC Color