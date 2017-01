SAN ANTONIO. Esta semana varios agricultores denunciaron nuevamente atropellos de parte de un grupo de supuestos “sintierras” que ingresó a la Isla Ytororó con la anuencia de la administradora del Indert, Lidia Rojas. Los agricultores indicaron que los invasores aprovecharon la ausencia de la mayoría de los ocupantes y desmantelaron sus casas y se llevaron sus pertenencias. "El responsable de todo esto que está pasando es el Indert que ordenó el ingreso de esta gente y a mi me echaron la casa y se llevaron mis cosas. La pérdida es casi G. 25 millones", expresó Celso Hunsain. Los agricultores indicaron que tienen un comité reconocido por la municipalidad y el propio Indert en donde pagan un canon cada año. El pasado 16 de noviembre, la funcionaria y administradora del Indert, Lidia Ayala dirigió una asamblea en la isla para la formación de una comisión vecinal de supuestos “sintierras” para ocupar el lugar, ignorando la presencia de una asociación de agricultores que paga al ente agrario por cultivar desde hace más de 20 años. El presidente de los supuestos “sintierras”, Alcides Villasboa alega que el comité ya no existe y que su grupo tomó posesión de la isla Ytororó. La Fiscalía inició una investigación y solicitó al Indert un informe sobre la ocupación de la isla, pero hasta ahora no responde al requerimiento de la fiscala María José Pérez. Fuente: ABC color.