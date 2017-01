La Comisión Ejecutiva del Partido Colorado se reúne este lunes para recibir las carpetas pro enmienda constitucional en busca de la reelección del presidente Horacio Cartes. El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, confirmó a Última Hora que las planillas con más de 200 mil firmas serán presentadas este lunes. Los oficialistas siguen buscando estrategias para forzar la aprobación de la enmienda para la reelección y pretenden presentar este martes estas firmas al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Por su parte, el presidente de la Republica, Horacio Cartes, pidió a la dirigencia seriedad y responsabilidad en el trabajo de recolección de firmas para que estas sean reales y que no se esté firmando por otros. Hasta el momento no hay planes de llevar las carpetas al Congreso Nacional. Mientras que la disidencia y la oposición están atentos ante posibles jugadas del oficialismo colorado. Un grupo de fieles oficialistas decidieron consultar a la ciudadanía si es o no necesaria una enmienda constitucional. Días después se dio a conocer que funcionarios públicos están siendo obligados a firmar planillas a favor de la enmienda para seguir en sus puestos laborales. Los altos funcionarios, como el ministro de Salud, Antonio Barrios, Gustavo Leite y otros, alegan que los disidentes, que están en contra de la reelección están difundiendo la información de que hay presión a los estatales, negando así que se esté obligando a firmar las planillas. Fuente: Paraguay.com