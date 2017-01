El oficialismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se suma a la iniciativa del Partido Democrático Progresista de juntar firmas para pedir el “juicio político a Horacio Cartes” y afirma que en un día juntó cerca de mil. El titular de PLRA, Efraín Alegre, indicó que si bien el partido aún no tomó una decisión formal en el directorio, ayer, en una visita a Carapeguá, miembros del comité partidario ya le entregaron una serie de firmas con el pedido. Cabe recordar que existe parte del PLRA, específicamente el movimiento Equipo Joven, liderado por el senador Blas Llano, que apoya habilitar la reelección, alegando querer volver a postular al senador Fernando Lugo. “Ayer se recogió una cantidad de firmas en Carapeguá, entre 900 y 1.000, y en varias partes ya están pidiendo las planillas. Estamos viendo una inusitada adhesión de la gente”, expresó Alegre en comunicación con ABC Cardinal. Remarcó que durante estas reuniones en los comités se discutió si la postura para recoger las firmas sería la de rechazar la violación constitucional que pretende el cartismo y el luguismo, o bien, pedir el juicio político a Cartes. “La mayoría optó por una posición firme y quedó el planteamiento de juicio político”, indicó el titular liberal. También reconoció que, pese a la cantidad de firmas que puedan recolectar, estas no tendrían un peso legal, ya que el proceso de juicio político está bien establecido en la Constitución Nacional. Además, nuestra Carta Magna no habilita la posibilidad de la “revocatoria de mandato”. “Desde luego que la democracia se rige por la Constitución y la ley: esa es la diferencia en el estado de derecho, pero no deja de ser una expresión ciudadana importante” en una “clara muestra de la repulsa contra el gobierno de Cartes”, afirmó Alegre. Fuente: ABC color.