Roberto Jiménez Ayala, un transportista que cuenta con un proceso abierto por estafa al Estado, realiza una campaña pro reelección colocando carteles en la Línea 53 y 58. También fue procesado en 2013 por un negociado con subsidio estatal. Unidades de la Línea 53 y 58 Capiatá SRL, con propaganda a favor de la reelección, fueron vistas por lectores, que hicieron llegar algunas imágenes a la redacción del diario. El banner tiene las fotografías del presidente Horacio Cartes y del transportista Roberto Jiménez Ayala, acompañadas de la frase: "Que la gente decida". Jiménez Ayala es uno de los propietarios de la mencionada línea de transporte y cuenta con dos antecedentes judiciales que datan de 2013 y de 2016. En abril de 2013, fue procesado, junto con otra docena de transportistas de varias firmas, por un supuesto negociado con subsidio estatal por un total de G. 7.000 millones. La entonces fiscala Claudia Criscioni presentó la imputación el primer día del mencionado mes. Luego de 6 meses, alegó un “error conceptual” y solicitó archivar el caso y sobreseer en forma definitiva a los doce transportistas. CON CHICANERÍAS, EVADE MEDIDA CAUTELAR Asimismo, en mayo de 2016, Jiménez Ayala fue parte de los 18 empresarios procesados por estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otros delitos derivados de la obtención irregular del subsidio estatal. Los transportistas fueron sindicados como responsables de haber ocasionado al Estado un perjuicio de G. 13.165.957.792. En junio, los empresarios debían presentarse a la audiencia de imposición de medidas alternativas, en la cual la mayoría de los 18 empresarios fueron beneficiados con una fianza y otras medidas cautelares. No obstante, la abogada de los empresarios de la Línea 58, entre ellos Roberto Jiménez Ayala, presentó la reposición de la convocatoria de imposición de medidas para chicanear el proceso. Hasta el momento, Jiménez no ha obtenido ninguna medida cautelar debido a que ha presentado una serie de recursos para evadir la resolución mediante chicanerías, es decir, que el proceso sigue abierto, pese a que ha vencido la prórroga extraordinaria de seis meses. Ahora todo está en manos de la Cámara de Apelación, que debe volver a fijar audiencia. SE DECLARA INOCENTE El transportista evitó dar muchos detalles con respecto a su situación en el caso del negociado con subsidio estatal; sin embargo, se declaró inocente. “Eso está en instancias judiciales, a cargo de los abogados”, manifestó. Por otra parte, en cuanto a la campaña pro reelección, el colorado expresó que él está a favor de que “el pueblo decida” si quiere o no apoyar la propuesta. “En forma particular, creo que es correcto premiarle a un Presidente que hace bien las cosas”, agregó. Fuente: ABC color.