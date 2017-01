Las últimas cifras divulgadas por el Consulado Paraguayo en España revelan que unos 69.000 compatriotas viven hoy en ese país, la mayoría de ellos con empleos precarios, de baja remuneración y con gran cantidad de horas laborales. María Concepción Domínguez, cónsul paraguaya en España, reveló hoy que unos 69.000 connacionales residen actualmente en diferentes comunidades de España. Sin embargo, también hay un gran número de rechazados que no lograron ingresar por no reunir varios requisitos de la Unión Europea. En tal sentido, en el 2015 no entraron 340 y en el 2016 alrededor de 557. “No tienen carta de invitación, 65 euros diarios, alojamiento, hotel pagado, seguro médico internacional, tarjeta de crédito internacional con saldo verificable”, explicó la cónsul a la 1080 AM en relación a los motivos que impiden entrar a los compatriotas. De los 69.000 residentes, el 90 % posee un empleo precario, es decir, se dedican a cuidar ancianos, realizar labores domésticas, pasear perros, entre otras actividades. El resto se divide entre profesionales como doctoras, odontólogas, etc . A esto se suma que los paraguayos se ven obligados a tener tres a cuatro ocupaciones para poder cubrir sus gastos, ya que se otra forma no llegan a fin de mes. La cónsul compartió la experiencia de una mujer que trabaja en cuatro casas, en una de ellas cuenta con seguro social, donde le pagan 400 euros por ir cuatro horas de lunes a viernes. Sin embargo, en este mismo lugar, le aumentaron la carga exigiéndole acudir también los domingos de mañana para sacar a los perros y limpiar el lugar donde duermen, sin que esto implique ningún plus salarial a pesar de ir un día más. “No se planta porque no tiene alternativa”, relató. SITUACIÓN ECONÓMICA Y RECOMENDACIÓN Un momento complicado es el que atraviesa España a nivel económico, aunque por fortuna está saliendo de a poco de una crisis severa, según la cónsul. No obstante, el porcentaje de desempleo según la última medición, asciende al 22,7 %. “Si yo soy una paraguaya y estoy sin trabajo en mi país, me quedaría ahí a buscar”, dijo la cónsul y agregó que la cantidad de mujeres es superior a la de varones. Fuente: Hoy.com.py