Director de Infraestructura de IPS, Gustavo Mussi, aclaró que los caños que provienen de la Residencia Geriátrica del IPS en San Bernardino, no son de la red cloacal sino de desagüe pluvial, contradiciendo las declaraciones del titular de Essap. “Son cañerías de desagüe pluvial. Nosotros hemos instalado una estación de bombeo dentro del predio de lo que es la residencia geriátrica justamente porque la Essap no tenia forma ni presupuesto de crear esa estación”, dijo Masi a ABC Cardinal. Bastante ofuscado, criticó las denuncias de que los caños pertenecen a la red cloacal y dijo que este tipo de publicaciones crea “una sociedad enferma”. Estas afirmaciones se contradicen a las expresadas por el presidente de la Essap, Omar Ludovico Sarubbi, quien dijo que dichos caños que apuntan al lago son aliviaderos del desagüe cloacal. Al respecto, Musi respondió que lo que la Essap debe hacer es fiscalizar la red y comprobar si se adecua o no a las leyes. Finalmente aseguró que el el caudal de residuos cloacales que va generar la residencia geriátrica no será grande, por lo que en caso de que se interrumpa el servicio de energía eléctrica, no hay riesgo alguno de colapso. Fuente: ABC Color