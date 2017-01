La División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional reveló que la principal dificultad a la hora de investigar hechos punibles en la redes sociales como Facebook, es que la plataforma de la empresa demora entre tres a seis meses en remitir la información solicitada. Innumerables son los pedófilos que se esconden detrás de un perfil falso en las redes sociales, para engañar a menores de edad y satisfacer sus necesidades sexuales o económicas. El último reporte fue el de la madre de un niño de 12 años, quien se salvó de llegar a encontrarse con un depravado que se hizo pasar por una compañera de colegio. El Crio. Diosnel Alarcón, jefe de Delitos Informáticos de la Policía, explicó que en esta división ya van acumulando mucha experiencia en estos casos, per expresó su preocupación para obtener ciertos datos. “Debemos manifestar nuestra dificultad porque sabemos que toda la plataforma de Facebook está en otro país, entonces la solicitud de información que pueda hacer al respecto llega en un plazo de tres a seis meses”, comentó Alarcón a la 780 AM y agregó que a veces ni siquiera reciben la respuesta. Al recibir una denuncia, la investigación se centra en primer lugar en tratar de ubicar al usuario que ha creado el perfil y la zona desde donde se envió el mensaje. Sin embargo, cuanto más días pasan más se dificulta la obtención de datos. A pesar de estas trabas, generalmente se consigue llegar a los autores, sobre todo cuando los delincuentes son inexpertos en redes sociales. El Crio. hizo un llamado de atención a los padres, quienes facilitan a corta edad y sin ningún control todas las herramientas tecnológicas a sus hijos, exponiéndolos a todo tipo de riesgos. Resaltó que muchos de los usuarios no saben cómo configurar la seguridad en sus perfiles y permiten que cualquiera pueda contactarlos o ver sus fotos e informaciones. Fuente: Hoy.com.py