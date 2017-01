Tras la explosión y el principio de incendio en la subestación de Tres Bocas, que ayer dejaron sin energía eléctrica a casi 30.000 clientes, desde la ANDE aseguran haber normalizado el servicio para los afectados. A las 20:30, alrededor de 17.000 clientes -el 70% de los afectados- ya contaba nuevamente con el servicio de energía eléctrica y para la medianoche fue restituido en su totalidad, aseguró el jefe de Distribución del área metropolitana, Ing. Jorge Gamarra. La zona Sur de Fernando de la Mora, Ñemby y Villa Elisa fueron los sectores donde el siniestro causó estragos en uno de los días más calurosos de la semana. Alrededor de 27.000 clientes quedaron sin energía desde aproximadamente las 9:00. El evento dejó fuera de servicio ocho líneas, de las cuales solo dos fueron reparadas hasta el momento. Las zonas que dependen de las restantes seis fueron redireccionadas a otras líneas, pero garantizan que serán reparadas al mediodía para reconectar los sectores íntegramente a la red de la subestación de Tres Bocas. “A esta hora no tenemos ningún cliente sin energía eléctrica por este evento, lo que no significa que no haya reclamos puntuales”, mencionó el funcionario. A su criterio, para que se produzca el siniestro intervinieron varios factores tales como la antigüedad de la estación -que tiene alrededor de 40 años-, el calor y la humedad. Fuente: ABC Color