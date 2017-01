INDEPENDENCIA. El puente de madera que pasa sobre el río Tebicuarymí en la compañía de Cerro Punta, en el limite entre Colonia Independencia y Mauricio José Troche, colapsó debido al peso de un camión de gran porte. El camión estaba sin carga pero de igual manera la vieja estructura de madera no aguantó el peso y cedió ayer por la tarde. El tránsito está cortado en la zona hasta ahora y afecta a los lugareños de Colonia Independencia y Mauricio José Troche, departamento del Guairá. Al respecto Joel Cardozo, conductor del camión, dijo que pese a saber que el puente está muy viejo utiliza la pasarela de madera porque le hace ahorrar unos 20 kilómetros entre ambos distritos guaireños. "Este camino nos hace ahorrar a los camioneros unos 20 kilómetros para llegar a Troche. Yo transporto arena y me iba a mi casa después del trabajo cuando pase por aquí ", acotó Cardozo. En la zona se construye una pasarela de hormigón armado que tiene más de dos años de atraso. La obra, que se inició a mediados del 2012, está a cargo de la constructora Ingaer S.A, cuyo responsable es el Ing. Miguel Sosa. El costo del contrato es de G. 7.558 millones y el tiempo de entrega debía ser 720 días. El Ing. Miguel Sosa comentó que por las inclemencias del tiempo y el aumento del cauce del río no pueden terminar la obra que hasta ahora solo se construyeron las bases. Fuente: ABC color.