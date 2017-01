Entre las colonias Río Verde y Manitoba, donde el ministro del Interior, Tadeo Rojas, asegura que desea instalar una nueva base de la FTC, ya existe un campamento denominado Sub Área de Pacificación N° 3 (SAP 3). Parecería que al ministro del Interior Tadeo Rojas verdaderamente le falta "ponerse un chaleco y pasearse" por el norte, área del país más comprometida considerando que es lugar de influencia del EPP. Esto porque en el lugar donde propuso se instale un nuevo campamento de la FTC, de hecho ya existe uno. Se trata del Sub Área de Pacificación N°3, ubicado sobre la ruta III "Gral Elizardo Aquino", justamente entre las colonias Río Verde (Santa Rosa del Aguaray) y Manitoba (Tacuatí). El puesto se encuentra en el acceso mismo a esta última colonia Esta mañana el ministro declaró a una emisora local que planean ubicar un puesto justamente entre ambas colonias norteñas. La iniciativa del ministro se dio a raíz de la inseguridad reinante, donde varias familias de colonos menonitas residen y donde esta semana nuevamente se dio un episodio en el que por poco no secuestran a un trabajador del lugar. Incluso, según los antecedentes, tiempo atrás funcionaba otro campamento de la FTC en la colonia Río Verde, que se levantó porque los menonitas supuestamente “ayudaban” a los efectivos con mercaderías. A raíz de esto se dio un recorte presupuestario y desde entonces dicho puesto se extinguió, aunque en aquella oportunidad se había negado tal versión, argumentando que solamente se encontraban en el lugar para “una mejor coordinación en épocas de cosecha” motivo por el cual se retiraron al terminar los trabajos. Fuente: ABC color.