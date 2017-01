El proyecto del Metrobús, que se ha empezado a ejecutar, y los correspondientes desvíos han generado polémica debido a la desorganización y al tráfico en dichas vías alternativas. Te contamos lo que dijeron los lectores. Los trabajos de este nuevo sistema de transporte se iniciaron en la zona de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo, y las vías alternativas elegidas para que el tránsito pueda fluir sin problemas, en teoría, fueron las calles Ciencias Veterinarias, Arsenales y la Avenida Avelino Martínez. Más allá de esto, la Ruta 2 en realidad no está cerrada, y estos desvíos están pensados solamente para descongestionar. El lector Carlos Ortega señaló una problemática generada con la gente que vacaciona en estos días: "Ahora les toma de sorpresa pero cuando vuelvan y hagan las cuentas, en vez de dos pasajes diarios van a pagar cuatro debido a la mayor distancia por los desvíos". Javier López se refirió a la cuestión de los frentistas de la obra: "Como pasó con los viaductos, todos los locales que estaban en su radio cerraron durante las obras y muy pocos volvieron a abrir. Ojalá que estos problemas no sigan cuando se termine". Un usuario que se hace llamar Juan Pueblo dice que "no es que los vecinos están en contra de la modernidad; si uno atiende sus reclamos son justos, van a cerrar el tránsito y esto generará que los clientes busquen otros negocios". Ester Gabriela lamentó: "Un día por Avelino Martínez, otra por Matteri y otras veces por 11 de Setiembre. Indiquen bien, es una falta de respeto a la gente". Laura Vera Benítez, por su parte, trató de defender los desvíos: "Si queremos mejorar debemos colaborar con paciencia y tolerancia. Ya demasiado calor hace como para excitar los nervios". Fuente: ABC color.