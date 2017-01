El asma no da tregua ni en verano aunque muchos pacientes suspendan la medicación durante los meses de mayor calor para descansar del tratamiento. Una recaída puede perjudicar los beneficios alcanzados sobre la inflamación bronquial y poner al paciente en riesgo.



Si bien el asma, como muchas otras enfermedades respiratorias, tiene más frecuentemente sus crisis y complicaciones en el período invernal o frío, es una enfermedad crónica y, por lo tanto, no se puede poner plazos o periodos en su tratamiento.



El objetivo que se persigue con el tratamiento es conseguir un buen control del asma, evitando los síntomas y las crisis con los menores efectos secundarios y con la menor dosis de medicación posible.



Cabe señalar que la ausencia de síntomas no es equivalente a ausencia de asma, ya que, la inflamación y la hiperactividad bronquial siguen presentes a pesar de que los pacientes no sientan nada.



La suspensión del tratamiento de control o preventivo aumenta los riesgos de presentar crisis asmática si las condiciones ambientales cambian repentinamente o el paciente se ve expuesto a un factor desencadenante.



No hay que olvidar que hay muchos factores disparadores de crisis asmática que son independientes de las condiciones climáticas. Estos disparadores son sustancias que actúan como irritantes respiratorios como, por ejemplo, gases, humo de tabaco, polución ambiental.



Recomendaciones



El Instituto de Previsión Social recomienda que es fundamental que el paciente asmático no tome decisiones solo y siga las indicaciones de su médico neumólogo. El clima de verano es más propicio para los asmáticos, pero no implica que el asma no ataque en verano.



Se aconseja evitar desencadenantes que pueden ser más comunes en verano, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura por aires acondicionados, cloro de las piscinas, aprovechar para realizar actividad física. Dado que las condiciones ambientales son más favorables en este momento del año, el paciente puede realizar y practicar deportes al aire libre.



Para los que viajan es clave llevar la medicación e indicaciones médicas correspondientes de manera a continuar el tratamiento médico indicado. Fuente: Prensa IPS