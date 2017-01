El juez penal de Garantías, José Delmás, ratificó su decisión de mantener en prisión a Gregorio “Papo” Morales, imputado por estafa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por microcirugía de tres cheques. El magistrado se ratificó en su decisión de mantener a “Papo” Morales en la cárcel de Tacumbú, con el fin de asegurar que el proceso que lleva adelante, y que data de 2009, pueda finalizar. Esto, tras la audiencia de revisión de medidas del detenido realizada este viernes, informó la periodista de ABC Color, Perla Silguero. Delmás comentó que la defensa del detenido alegó que su cliente estaba con problemas de salud, aunque no especificaron qué exactamente padece. Sin embargo se resolvió que médicos forenses lo evalúen y eleven un informe al Juzgado sobre su salud en las próximas 24 horas. Morales había estado en prisión, pero luego fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión. Sin embargo no se había presentado a una de sus audiencias por lo cual se declaró su rebeldía y se ordenó su detención. Es así que el pasado 4 de enero “Papo” fue arrestado por agentes de Investigación de Delitos de la Policía de Cordillera, a cargo del subcomisario Cristhian Toledo, quienes lo ubicaron en la calle Pedro Juan Caballero equina Mariscal Estigarribia de esta localidad. Fue en cumplimiento de una orden de captura emitida el 18 de julio de 2016 por emisión de documentos no auténticos y declarado rebelde el 4 de octubre de ese año. Tenía además medidas alternativas como la prohibición de portar armas de fuego y de salir del país. En el momento de su detención, el acusado por estaba tenía una pistola 9 milímetros que traía oculta. “Papo” Morales fue condenado en varias ocasiones por estafa y asociación criminal a través de la emisión de cheques adulterados. Por el caso que actualmente afronta, de acuerdo con la Fiscalía, “Papo” lideró la banda que adulteró dos cheques del Ministerio de Educación por G. 196 millones y G. 145 millones, y otro del Ministerio de Agricultura por G. 568 millones. Originalmente, los cheques no alcanzaban un millón de guaraníes. También fue procesado por el frustrado robo de la bóveda del ABN Amro Bank, tras el descubrimiento de un “túnel” el 18 de febrero de 2006. Pero fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, previa donación de G. 80 millones a instituciones de beneficencia. Fuente: ABC color.