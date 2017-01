De acuerdo con la Organización mundial de la Salud cerca del 5% de la población mundial tiene dificultades para leer y escribir y un alto porcentaje está siendo diagnosticado con dislexia.

El Instituto de Previsión Social brinda tratamientos a los asegurados con esta condición a través del Servicio de Neurología como el Servicio de Psicología con las terapias de psicopedagogía.

¿En qué consiste la dislexia?



Se trata de un trastorno de origen neurológico que afecta el aprendizaje de quienes lo padecen, pues causa dificultad para leer y escribir. Sin embargo, no es limitante, ya que, no afecta las habilidades cognitivas.



Quienes tienen dislexia ahora pueden leer y escribir, con mayor facilidad, gracias sistemas de aprendizaje multisensorial, con ayuda de nuevas prácticas y tecnologías que fomentan nuevas técnicas de enseñanza.



Los disléxicos tienen principalmente dificultades para recitar el alfabeto, identificar las letras, decir rimas simples y el análisis o clasificación de sonidos, problemas en coordinación y seguimiento visual; bebido a que el cerebro de quienes padecen el trastorno no procesa la información de lectoescritura de igual forma que quienes no la padecen.



¿Qué identifica a un disléxico?



La dislexia es diferente en cada persona que la padece en algunos puede estar acompañada de problemas motores, pérdida de memoria a corto plazo. Por otra parte, estas personas suelen ser muy creativas, intuitivas y de gran retención de información.



La clave está en detectarla a tiempo, y así evitar problemas en la educación, depresión, estrés, problemas de conducta, ansiedad; fatiga, fobia escolar entre otros factores debido a los problemas que genera el trastorno. Sin embargo, la comunidad científica continúa haciendo estudios para descubrir porque se da este trastorno.