Los únicos dos ductos que están conectados al lago Ypacaraí son los de lluvia mientras que los desechos cloacales van directamente a la red cloacal de Essap, reiteraron desde la Seam. El ingeniero David Fariña, director general de Recursos Hídricos de la Secretaría del Ambiente, se refirió a la estructura de la Residencia de Adultos Mayores inaugurada semanas atrás. Al respecto, enfatizó que el proyecto presentado por las empresas constructoras no presenta ningún inconveniente, según la Fiscalización de obras. Fariña reconoció que desde el geriátrico existen dos ductos que desembocan en el lago Ypacaraí, sin embargo, son conexiones de agua de lluvia por lo que no causan ningún daño al ambiente. “Los desechos cloacales van a la red de Essap y si se produjera un colapso tiene un gran sistema de tratamiento primario con una cámara séptica “, comentó Fariña en conversación con la 970 AM. De esta manera, no existe riesgo de contaminación del lago, que según la Seam está habilitado para el uso recreativo. “La gente puede bañarse tranquilamente”, enfatizó. Fuente: Hoy.com.py