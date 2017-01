Unas 100 personas ingresaron a una propiedad privada de casi seis hectáreas, con el argumento que en parte es terreno fiscal. El dueño del sitio, Carlos Lezcano, negó tal afirmación y no descartó que políticos hayan instigado a la invasión. Ocurrió en Fernando de la Mora zona sur. “Hace años vienen los rumores de vecinos que querían invadir la propiedad, anoche concretaron y entraron a la parte posterior de mi domicilio porque no es una propiedad vacía, es mi domicilio, entonces hay atropello de domicilio. Son unas 100 personas de la zona, quienes manifestaron que invadían porque querían otra propiedad o porque querían terrenos más grandes para sus hijos”, expresó preocupado Carlos Lezcano, dueño de las tierras ubicadas sobre las calles Pitiantuta casi Jerusalén, a unos 700 metros de la avenida 11 de Setiembre, detrás mismo de la tabacalera Boquerón. Lezcano indicó a la 730 AM que políticos podrían estar detrás de la invasión, aunque no detalló sus identidades. “Alguien les habrá arreado. El año pasado había hecho denuncia en la Policía y la Fiscalía porque recibí avisos que políticos inescrupulosos organizaban una invasión, pero en ese entonces no conseguí los nombres de los involucrados”, declaró. Dijo que era marino mercante y ahora se dedica a negocios familiares. Aseguró que no tiene partido político ni problemas con nadie. “No sabría cuál es el trasfondo real”, agregó. Cuestionó el accionar policial, pues tres patrulleras llegaron al lugar pero se retiraron sin desalojar a los ocupantes. “Vinieron y se retiraron porque dijeron que no podían hacer nada. ‘No están robando nada, si no roban nada no podemos hacer nada’, así me contestaron. Eso significa que cualquiera puede ingresar a un terreno ajeno y ellos no harán nada. Dentro de poco van a comenzar a ocupar casas o edificios con pocos habitantes”, lamentó el afectado. Fuente: Hoy.com.py