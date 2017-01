Según el extitular de la ANDE, Carlos Heisele, si no se adquiere otra línea de 500 kV el sistema podría colapsar y el país quedaría a oscuras en 2018. Los lectores, no tardaron en opinar. El ingeniero aseguró que, si no se compraba la línea de 500 kV, el país ya hubiera quedado totalmente a oscuras en 2015 y agregó que si antes de los próximos 18 meses no se adquiere otra línea similar, corremos el riesgo de que el sistema ya no resista. La lectora Andrea Giménez reclamó que “no hace falta que llegue el 2018 para quedarnos a oscuras siendo que ya vivimos así gracias a la ANDE y cada año saldrá que falta más y más líneas de distribución por el hecho de que hay cosas obsoletas y malas que se deben cambiar”. Por su parte, Larisa González criticó que “teniendo tres represas sigamos en estas condiciones... ¿No era que Itaipú batió récord en energía? ¡Qué mal estamos!”. Liz Benítez lamentó: “¡Cuánta ironía! Somos el mayor productor de energía, ¿y podríamos quedar a oscuras? ¿Por qué no dicen que quieren comer nomá toda la plata y le estamos avisando que se le va a enchufar a la población”. Rosalba Paredes opinó que “si se sigue pensando solo en reelección obviamente pasará eso; total no somos capaces de protestar por nuestro derechos, pero para juntar firmas rápido se movilizan los chupamedias del Gobierno”. Manuel Medina Rojas afirmó que “supuestamente con la línea de 500 kV que ya se hizo anteriormente ya se iba a solucionar el problema pero ahora salen con lo mismo... Algo está pasando por la ANDE”. Dante Orlando Lezcano expuso, indignado, “que por esos robos descarados nadie protesta, ni los políticos ni la ciudadanía... ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos traten así?”. Rafaela González Velázquez comentó: “¿Es un chiste? ¿Qué hacen con el dinero y por qué no reparan... ¿o es una jugarreta para privatizar la ANDE, para que la compre Horacio Cartes?”. Finalmente, Ever Penayo Garcia compartió que “es una pena que siendo solo 8 millones de habitantes no se pueda abastecer, mientras que hay países que nos superan 10 veces más y no tienen ese problema”. Fuente: ABC color.