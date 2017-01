El comisario retirado Antonio Gamarra, exresponsable policial en la FTC, inscribirá su movimiento "Paraguay Seguro" ante la Justicia Electoral para presentar candidaturas en el Congreso, Parlasur y concejalías. Del mismo modo, pretende que su movimiento llegue a candidatar a un aspirante a la gobernación para las Elecciones Generales del 2018. Comentó que su movimiento es independiente y buscará alianzas para conseguir más votos. Asimismo, aseguró que su candidatura como senador "es bien vista" en los departamentos de Central y Alto Paraná, así como la Capital. "Lo que a mí me animó a presentarme es todo el conjunto de mis carreras en estos 30 años. Recorrí todo el país y tengo conocidos en todo el país", expresó a la 970 AM. Aún no estima cuántos votantes podrían votar por él, pero comparó la candidatura de sus camaradas que lograron desde 8.000 a 12.000 votos. Fuente: Paraguay.com