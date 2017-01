Nicole Cofré denunció que sus datos fueron usados en la planilla a favor de la reelección, incluso firmaron por ella. Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE, confirmó que esto configura un delito. Nicole Cofré, periodista de Monumental AM, conversó con este medio y denunció que sus datos fueron plasmados en una de las planillas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), incluso alguien simuló su firma. Añadió que se enteró de la situación gracias a una captura que le pasó un amigo, desde ese momento comenzó a buscar la planilla en la que estaban plasmados sus datos. La mujer expresó que en primer lugar es ciudadana chilena y que no está en el Padrón Electoral. Además, la dirección que fue consignada no corresponde a la que posee actualmente. Sus datos están consignados en la carpeta 44, página 7. Por su parte, Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó a la misma emisora que la utilización de la firma sin el consentimiento correspondiente es un delito penal y que se debe realizar la denuncia correspondiente. Fuente: Paraguay.com