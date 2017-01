La Policía allanó hoy una estancia en la localidad de Fortuna Guazú, en busca de la pareja compuesta por Rosa Lorena del Valle y Anderson Ríos, sospechosos de tortura y abuso sexual contra una menor que permanece internada en el Hospital de Trauma. El procedimiento policial fiscal efectuado en la tarde de este miércoles resultó infructuoso, debido a que no hallaron a la pareja sospechosa. Desde el pasado lunes se vienen realizando procedimientos similares sin éxito, la hipótesis apunta a que los sospechosos se encontrarían en territorio brasileño. Atendiendo esta posibilidad se solicitó la colaboración de las autoridades del vecino país, a fin de ayudar en la búsqueda o aportar datos que permitan llegar hasta los presuntos responsables del grave hecho de tortura ocurrido en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero, en el que una menor de 15 años de iniciales C T, fue obligada a ingerir soda cáustica, además de presentar cortes en el rostro y cuero cabelludo. Ya estando en la capital, las pericias médicas constataron además signos de abuso sexual, sumado a las secuelas que podrían quedar en la menor debido a la ingestión a la fuerza de un líquido corrosivo, especialmente para el sistema digestivo. Según las pesquisas este no sería el único delito atribuido a Del Valle y Ríos, puesto a que en el primer allanamiento se encontró marihuana, que sería la fuente ilegal que posibilitó el meteórico ascenso de la pareja en los últimos años, a tal punto de que se le atribuyen varias propiedades y vehículos. Fuente: ABC Color