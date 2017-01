El senador Hugo Richer manifestó que los proenmienda están “analizando la legalidad” de la sesión del 25 de agosto, por supuestas irregularidades. De comprobarse la presunta ilegitimidad, el proyecto podrá ser tratado en cualquier momento. En contacto con ABC Cardinal, el senador por el Frente Guasu reafirmó que Fernando Lugo votará en contra de la enmienda, pero sus cuatro compañeros del partido están a favor. Sobre la imposibilidad de tratar el proyecto antes de que se cumpla un año del 25 de agosto, manifestó que están analizando la legalidad de la sesión realizada en esa fecha, cuando se había rechazado el proyecto de enmienda constitucional. “Estamos analizando la legalidad de esa sesión porque estoy seguro de que tuvo serias de irregularidades, pero todavía no sé si alcanza para decir que es ilegal. Hay cosas que violaron el reglamento interno, de eso sí estoy seguro”, cuestionó Richer esta mañana. Por otra parte, habló sobre las declaraciones de Miguel López Perito, quien dijo que -de aprobarse la reelección- Lugo no tiene posibilidades de ganar a Horacio Cartes. Señaló que en primer lugar sería el Frente Guasu el principal ganador. Además, cuestionó que Perito ya en varias ocasiones intentó hacer "futurología" en la cuestión política de Lugo, pero terminó equivocándose siempre. Finalmente, volvió a afirmar que está seguro de que no están violando la Constitución Nacional con el proyecto de la reelección vía enmienda constitucional. Fuente: ABC Color