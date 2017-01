En terapia psicológica es vital la ayuda del entorno familiar

Suicidio es el acto por el que un individuo, deliberadamente, se provoca la muerte a sí mismo. Se estima que las dos terceras partes de quienes se quitan la vida sufren depresión y que los parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado (hasta cinco veces más) de padecer tendencias al respecto.



Los padecimientos psíquicos se encuentran presentes en 9 de cada 10 casos de suicidio; entre ellos, aparte de la depresión se encuentran también los trastornos de ansiedad y las dependencias.

Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar.

Los comportamientos suicidas pueden ser causados por una situación o hecho que la persona ve como agobiante, tales como: el envejecimiento, la muerte de un ser querido, la dependencia de las drogas o del alcohol, un trauma emocional, enfermedades físicas graves, el desempleo o los problemas financieros, entre otros. Una persona puede necesitar tratamiento de emergencia después de un intento de suicidio. Se pueden necesitar primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, o respiración boca a boca. Inclusive, hay personas que pueden necesitar hospitalización para tratarlos y reducir el riesgo de futuros intentos. La terapia es una de las partes más importantes del tratamiento.





"Normalmente, te da señales como indicadores de posible suicidio como aislamiento, se despide, ya no comparte ni con la familia ni con los amigos, manifestó la Lic. Sonia Villamayor, psicóloga del Servicio de Psicología del Hospital Central quien asiste en intervenciones de crisis en la Unidad de Emergencias.





Dijo, además, que se trabaja más que nada con el recurso familiar porque el psicólogo aborda más el entorno social del paciente que atenta contra su vida. "Es importantísima la ayuda familiar, hay que trabajar con los recursos del entorno social del paciente".





Como primera opción, aconsejó, a acudir, en caso de presentarse una situación suicida, llamar al 911 que trabajan conjuntamente en situación de crisis con consejeros capacitados para el efecto. En segundo término, acudir, si ya no es derivado por un psicólogo o siquiatra para el tratamiento o medicación requerida.





Se debe tratar la afección que puede haber causado el intento de suicido. Esto abarca: trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, dependencia del alcohol o las drogas, depresión mayor.





Es posible que las personas que están en riesgo de comportamiento suicida no reciban tratamiento por muchas razones: creen que nada va a ayudar, no desean contarle a nadie que tienen problemas, piensan que buscar ayuda es un signo de debilidad, no saben adónde acudir por ayuda.





Hay que considerar siempre con seriedad las amenazas e intentos de suicidio. Cerca de un tercio de las personas que tratan de suicidarse lo intentarán de nuevo dentro de un período de un año. Cerca del 10% de las personas que amenazan o intentan suicidarse finalmente se quitan la vida.





Villamayor, sostuvo, que ingerir pastillas (mucho acceso a los sedantes), venenos, cortaduras (generalmente en adolescentes) y colgarse de soga son los métodos más frecuentes empleados para autoeliminarse.





Si bien, existen casos similares en promedio de sexos se registra que son, mayormente, las mujeres quienes toman esta determinación en un rango de edad comprendida entre 15 y 26 años cuando ya no encuentra una solución y tienen una visión de túnel.





"Si se aborda en una terapia y se es perseverante es difícil que recaiga y reincida a autoeliminarse" enfatizó la profesional.