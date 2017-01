Para liberar a Franz Wiebe, quien lleva 177 días secuestrado, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) exigió la entrega de víveres a dos comunidades pobres de Concepción y Caaguazú por valor de 50 mil dólares cada una. Según informaron, no existe un plazo para cumplir este mandato. El corresponsal de Telefuturo y radio Monumental, Carlos Aquino, reportó que el EPP dejó un pendrive con la prueba de vida del joven secuestrado desde el 17 de julio del 2016. El hallazgo se registró ayer en San Pedro. “Franz está en buen estado de salud y se le observa más robusto”, refirió. Aquino indicó que el grupo criminal no exige dinero para la liberación, sino la entrega de víveres a la comunidad de Guahory (Caaguazú) y Antebí Cue (Concepción) por valor de 100.000 dólares (50 mil para cada zona). El periodista recordó que inicialmente el EPP solicitó 700 mil dólares de rescate. El periodista manifestó que los criminales no dieron un plazo para el cumplimiento, pero sí comentó que la familia Wiebe está dispuesta a dar curso al reparto de alimentos. Agregó que el EPP amenaza con fusilamientos, en caso de no responder a la exigencia. Este mismo modus operandi había empleado la banda con la familia de Arlan Fick. En abril de 2014, los padres y hermanas del joven repartieron víveres a pobladores de los asentamientos Nueva Fortuna, Núcleo 5 y Núcleo 6, en el departamento de Concepción.