El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) reconoció en un comunicado que se equivocaron de objetivo al secuestrar al joven menonita Franz Wiebe. Los criminales querían atrapar al dueño de la finca de donde fue llevado el menor. En uno de los panfletos que fueron abandonados en un camino interno que une las estancias Terranova y El Ciervo, en el departamento de San Pedro, el EPP reconoció que Franz Wiebe no era el objetivo de la banda criminal, sino su patrón. Explica que al no encontrar al dueño de la propiedad pensaron que Franz Wiebe era el hijo y no un empleado y por eso se lo llevaron, en julio pasado. Ya luego se enteraron que erraron de objetivo y que la familia del secuestrado era de escasos recursos. En el panfleto se explica que por ese motivo no se pide recompesa económica a la familia Wiebe, sino que los miembros de la Colonia Río Verde repartan víveres en la colonia Guahory, del departamento de Caaguazú y en el asentamiento Antebi Cue de Concepción, informó el corresponsal Omar Acosta. No ponen plazo para que se cumpla con esta exigencia, pero si debe ser por unos 50.000 dólares. En tanto, la prueba de vida es un video en donde se ve a Franz Wiebe en buen estado de salud y es él quien lee el comunicado del grupo criminal. Detrás del joven, aparece Magna Meza. Fuente: ABC color.