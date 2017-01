Un total de 1.142 firmas registradas en las planillas pro enmienda corresponden a personas fallecidas. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) también ya habilitó su buscador de firmantes. Más detalles en la nota Tras una revisión de la Justicia Electoral dio números de datos irregulares en la planilla pro enmienda impulsada por el Partido Colorado, que busca la reelección del presidente Horacio Cartes. Por ejemplo, 1.142 fallecidos “firmaron” las planillas. El hecho de que datos de difuntos estén dentro de las planillas generó todo tipo de críticas del sector opositor del Gobierno como de la propia ciudadanía, que en redes, por ejemplo, hicieron correr decenas de memes bajo la frase “que los muertos decidan”. Otros datos hallados son de 27.174 personas que firmaron más de una vez, además hubo 19.498 firmantes que no estaban inscriptos en el padrón por ser extranjeros, por ejemplo. También hubo 12.931 firmantes que no coinciden nombres y apellidos con números de cédulas, además de que estén en planilla 296 menos de edad. Estas cifras corresponden a los números más importantes de las 69.000 firmas irregulares detectadas entre las 360.000 presentadas por el Partido Colorado, que busca la reelección presidencial mediante la violación de la Constitución Nacional a través de la enmienda. BUSCADOR DE FIRMANTES Además, como se había anunciado, el TSJE habilitó desde este viernes su buscador de personas firmantes de las planillas. Para conocer si usted firmó o no las planillas, solo debe introducir su número de cédula y el código captcha que aparece en la pantalla. Para ir al buscador de la Justicia Electoral, hacer clic aquí. Sin embargo, minutos después de hacerse público el buscador, el página del TSJE cayó, probablemente por la gran cantidad de personas que intentaban al mismo tiempo verificar si estaban o no en la planilla pro enmienda. Fuente: ABC color.